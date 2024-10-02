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Fleischmann (Schäffer) Elisabeth

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fleischmann Martin

Рождение ребёнка
22.08.1860

Сын: Fleischmann Michael

Отец ребёнка: Fleischmann Martin

Рождение ребёнка
30.11.1861

Сын: Fleischmann Adam

Отец ребёнка: Fleischmann Martin

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