Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Макаровна

Анна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1674 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Саввич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Саввич

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Саввич

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Саввич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.