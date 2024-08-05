Анна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Саввич
Рождение ребёнка
1703
Сын: Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Саввич
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Саввич
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Саввич