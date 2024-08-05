Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Яков Саввич

Мать: Анна Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Артамоновна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ефимия Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Семион Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна

Смерть
Неизвестно

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