Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Яков Саввич
Мать: Анна Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Артамоновна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ефимия Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Семион Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Артамоновна
Смерть
Неизвестно