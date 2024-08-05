Яков Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Савва Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Макаровна
Смерть
Неизвестно