Яков Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Саввич

Яков Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1635 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1685 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Савва Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1703

Сын: Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Макаровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.