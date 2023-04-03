Шиванко (Самко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиванко (Самко) Мария

Шиванко (Самко) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиванко Константин

Отец ребёнка: Шиванко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида (Шиванко) ?

Отец ребёнка: Шиванко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиванко Василий

Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Шиванко Николай

Отец ребёнка: Шиванко Василий

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
25.12.1931

Сын: Шиванко Владимир

Отец ребёнка: Шиванко Василий

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.07.1938

Дочь: Колесниченко (Шиванко) Валентина

Отец ребёнка: Шиванко Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.