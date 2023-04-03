Шиванко (Самко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиванко Константин
Отец ребёнка: Шиванко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида (Шиванко) ?
Отец ребёнка: Шиванко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шиванко Василий
Рождение ребёнка
07.11.1924
Сын: Шиванко Николай
Отец ребёнка: Шиванко Василий
Рождение ребёнка
25.12.1931
Сын: Шиванко Владимир
Отец ребёнка: Шиванко Василий
Рождение ребёнка
03.07.1938
Дочь: Колесниченко (Шиванко) Валентина
Отец ребёнка: Шиванко Василий
Смерть
Неизвестно