Шиванко Василий
Место рожденияСреднебелая
Дата рождения07.11.1906
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906
Отец: Шиванко Кондрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиванко Константин
Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида (Шиванко) ?
Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шиванко (Самко) Мария
Рождение ребёнка
07.11.1924
Сын: Шиванко Николай
Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария
Рождение ребёнка
25.12.1931
Сын: Шиванко Владимир
Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария
Рождение ребёнка
03.07.1938
Дочь: Колесниченко (Шиванко) Валентина
Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария
Смерть
1960