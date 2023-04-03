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Шиванко Василий

Место рождения

Среднебелая

Дата рождения

07.11.1906

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906

Отец: Шиванко Кондрат

Мать: Шиванко (Шатунова) Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиванко Константин

Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида (Шиванко) ?

Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиванко (Самко) Мария

Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Шиванко Николай

Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
25.12.1931

Сын: Шиванко Владимир

Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.07.1938

Дочь: Колесниченко (Шиванко) Валентина

Мать ребёнка: Шиванко (Самко) Мария

Смерть
1960
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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