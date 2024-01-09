Бывалькевич (Кривда) Варвара Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич (Кривда) Варвара Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1876

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1876

Отец: Кривда Роман Дамианович

Мать: Кривда Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Рождение ребёнка
23.04.1895

Сын: Бывалькевич Дмитрий Самуилович

Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Рождение ребёнка
15.09.1896

Сын: Бывалькевич Виктор Самилович

Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1899

Сын: Бывалькевич Георгий Самуилович

Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: (Бывалькевич) Татиана Самуиловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1902

Дочь: (Бывалькевич) Екатерина Самуиловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1905

Дочь: (Бывалькевич) Мария Самуиловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Бывалькевич Феодот Самуилович

Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1910

Дочь: (Бывалькевич) Феодосия Самуиловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: (Бывалькевич) Надежда Самуиловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Боханов, Чернігівська область

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