Бывалькевич (Кривда) Варвара Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1876
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Кривда Роман Дамианович
Мать: Кривда Анна Петровна
Сын: Бывалькевич Дмитрий Самуилович
Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Сын: Бывалькевич Виктор Самилович
Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Сын: Бывалькевич Георгий Самуилович
Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Дочь: (Бывалькевич) Татиана Самуиловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Дочь: (Бывалькевич) Екатерина Самуиловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Дочь: (Бывалькевич) Мария Самуиловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Сын: Бывалькевич Феодот Самуилович
Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Дочь: (Бывалькевич) Феодосия Самуиловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Дочь: (Бывалькевич) Надежда Самуиловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Самуил Елисеевич