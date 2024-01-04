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Бывалькевич Георгий Самуилович

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

23.04.1899

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1899

Отец: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Мать: Бывалькевич Варвара Романовна

Боханов, Чернігівська область
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