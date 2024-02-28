(Бывалькевич) Феодосия Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бывалькевич) Феодосия Самуиловна

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

19.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910

Отец: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Мать: Бывалькевич Варвара Романовна

Боханов, Чернігівська область
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