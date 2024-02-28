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(Бывалькевич) Феодосия Самуиловна
(Бывалькевич) Феодосия Самуиловна
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Древо
Место рождения
Боханов
, Чернігівська область
Дата рождения
19.12.1910
Пол
Женский
Отец
Бывалькевич Самуил Елисеевич
1868 г.р.
Мать
Бывалькевич (Кривда) Варвара Романовна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910
Отец:
Бывалькевич Самуил Елисеевич
Мать:
Бывалькевич Варвара Романовна
Боханов
, Чернігівська область
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