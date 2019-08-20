Жданов ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.2019
Дата смерти19.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
05.05.1950
Дочь: (Жданова) ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Мать ребёнка: Аллилуева СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА (Лана Питерс)
Развод
1952
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Жданова ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА
Смерть
19.12.2006
Рождение
20.08.2019
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданова ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА