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Жданов ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.2019

Дата смерти

19.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1949

Жена: Аллилуева СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА (Лана Питерс)

Рождение ребёнка
05.05.1950

Дочь: (Жданова) ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

Мать ребёнка: Аллилуева СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА (Лана Питерс)

Развод
1952

Жена: Аллилуева СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА (Лана Питерс)

Рождение ребёнка
1960

Сын: Жданов АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Жданова ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА

Смерть
19.12.2006
Рождение
20.08.2019

Отец: Жданов АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: Жданова (Кондратьева) ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА

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