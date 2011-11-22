Аллилуева СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА (Лана Питерс)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1926
Дата смерти22.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926
Отец: Сталин ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ
Мать: НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
22.05.1945
Сын: Аллилуев ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Морозов ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ
Развод
1948
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
05.05.1950
Дочь: ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Отец ребёнка: Жданов ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Развод
1952
Бракосочетание
1957
Развод
1959
Бракосочетание
1966
Муж: Сингх БРАДЖЕШ
Бракосочетание
1970
Муж: Питерс УИЛЬЯМ
Рождение ребёнка
25.05.1971
Дочь: ОЛЬГА (Крис ЭВАНС)
Отец ребёнка: Питерс УИЛЬЯМ
Развод
1973
Муж: Питерс УИЛЬЯМ
Смерть
22.11.2011