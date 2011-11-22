Аллилуева СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА (Лана Питерс) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллилуева СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА (Лана Питерс)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1926

Дата смерти

22.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926

Отец: Сталин ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ

Мать: НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
1944

Муж: Морозов ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ

Рождение ребёнка
22.05.1945

Сын: Аллилуев ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Морозов ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ

Развод
1948

Муж: Морозов ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ

Бракосочетание
1949

Муж: Жданов ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
05.05.1950

Дочь: ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

Отец ребёнка: Жданов ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Развод
1952

Муж: Жданов ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Бракосочетание
1957

Муж: Сванидзе ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (Джонрид)

Развод
1959

Муж: Сванидзе ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (Джонрид)

Бракосочетание
1966

Муж: Сингх БРАДЖЕШ

Бракосочетание
1970

Муж: Питерс УИЛЬЯМ

Рождение ребёнка
25.05.1971

Дочь: ОЛЬГА (Крис ЭВАНС)

Отец ребёнка: Питерс УИЛЬЯМ

Развод
1973

Муж: Питерс УИЛЬЯМ

Смерть
22.11.2011
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