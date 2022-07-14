Смышляева (Кошкина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1951
Рождение ребёнка
03.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности