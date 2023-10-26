Грибкова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813 ст.
Отец ребёнка: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1819
Сын: Грибков Иван Никитич
Отец ребёнка: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ
Смерть
Неизвестно