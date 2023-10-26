Грибкова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Отец ребёнка: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1819

Сын: Грибков Иван Никитич

Отец ребёнка: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Отец ребёнка: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ

Смерть
Неизвестно

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