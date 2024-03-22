Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Грибков Федор Андреевич
Мать: Грибкова Саламанида
Рождение ребёнка
1813 ст.
Мать ребёнка: Грибкова Агафья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Грибков Иван Никитич
Мать ребёнка: Грибкова Агафья
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Грибкова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибкова Агафья
Смерть
Неизвестно