Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Грибков Федор Андреевич

Мать: Грибкова Саламанида

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Мать ребёнка: Грибкова Агафья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Грибков Иван Никитич

Мать ребёнка: Грибкова Агафья

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Мать ребёнка: Грибкова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Агафья

Смерть
Неизвестно
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