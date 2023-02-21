Носырева Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носырева Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1931

Отец: Акинфьев Федер

Мать: Акинфьева Нина Александровна

Рождение ребёнка
28.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носырев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носырев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Носырев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носырев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Носырев Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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