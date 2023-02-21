Носырева Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1931
Отец: Акинфьев Федер
Рождение ребёнка
28.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носырев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носырев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Носырев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носырев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Носырев Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно