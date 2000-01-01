Носырев Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носырев Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1929

Отец: Носарев Василий Григорьевич

Мать: Носарева Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
28.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носырева Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носырев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Носырева Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носырев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Носырева Галина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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