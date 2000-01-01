Носырев Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1929
Рождение ребёнка
28.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носырева Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носырев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Носырева Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носырев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Носырева Галина Федоровна
Смерть
Неизвестно