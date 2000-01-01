Акинфьева (Бабикова) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1931
Дочь: Носырева Галина Федоровна
Отец ребёнка: Акинфьев Федер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинфьев Федер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно