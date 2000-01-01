Акинфьева (Бабикова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинфьева (Бабикова) Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1931

Дочь: Носырева Галина Федоровна

Отец ребёнка: Акинфьев Федер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинфьев Федер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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