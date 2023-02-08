Кунгурова (Измайлова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1879 ст.
Дата смерти19.07.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1879 ст.
Отец: Измайлов Георгий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Муратова (Кунгурова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кунгуров Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
04.04.1913
Отец ребёнка: Кунгуров Михаил Георгиевич
Смерть
19.07.1971
Калтан, Калтанский, Кемеровская область