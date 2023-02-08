Кунгурова (Измайлова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (Измайлова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Кузнецова, Барабинский округ, Сибирский край

Дата рождения

30.12.1879 ст.

Дата смерти

19.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1879 ст.

Отец: Измайлов Георгий Яковлевич

Мать: не указана

Кузнецова, Барабинский округ, Сибирский край
Бракосочетание
27.01.1899 ст.

Муж: Кунгуров Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Муратова (Кунгурова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кунгуров Михаил Георгиевич

Кузнецова, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.04.1913

Сын: Кунгуров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кунгуров Михаил Георгиевич

Смерть
19.07.1971
Калтан, Калтанский, Кемеровская область

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