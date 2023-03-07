Кунгуров Михаил Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунгуров Михаил Георгиевич

Кунгуров Михаил Георгиевич

avatar

Место рождения

Кузнецова, Вознесенская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецова, Вознесенская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Муратова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кунгурова Мария Григорьевна

Кузнецова, Вознесенская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1913

Сын: Кунгуров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кунгурова Мария Григорьевна

Кузнецова, Вознесенская волость, Каинский уезд
Смерть
1947
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close