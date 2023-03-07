Кунгуров Михаил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Муратова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Кунгурова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
04.04.1913
Мать ребёнка: Кунгурова Мария Григорьевна
Смерть
1947
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область