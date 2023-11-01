Воробьев Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1965
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1965
Отец: Воробьева Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева (Сироштан) Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
02.04.2001
Сын: Воробьев Александр Константинович
Мать ребёнка: Воробьева (Сироштан) Наталья Юрьевна