Воробьева (Сироштан) Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1973
Отец: Сироштан Юрий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Константин Александрович
Рождение ребёнка
02.04.2001
Сын: Воробьев Александр Константинович
Отец ребёнка: Воробьев Константин Александрович