Воробьева (Сироштан) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Сироштан) Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1973

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1973

Отец: Сироштан Юрий Иосифович

Мать: Быкова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Константин Александрович

Рождение ребёнка
02.04.2001

Сын: Воробьев Александр Константинович

Отец ребёнка: Воробьев Константин Александрович

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