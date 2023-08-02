Белякова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Белякова) Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Беляков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Белякова) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Беляков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Белякова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Беляков Илья Иванович

Смерть
Неизвестно

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