Белякова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Белякова) Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Беляков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Белякова) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Беляков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Белякова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Беляков Илья Иванович
Смерть
Неизвестно