Беляков Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Беляков Иван Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Белякова Матрена
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Белякова Матрена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Белякова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Матрена
Смерть
Неизвестно