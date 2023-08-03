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Беляков Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Беляков Иван Федорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Белякова Матрена

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Белякова Матрена

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Белякова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Матрена

Смерть
Неизвестно