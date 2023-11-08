Полонянкин Феодор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Феодор Евдокимович

Место рождения

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

08.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1885

Отец: Полонянкин Евдоким Михайлович

Мать: Полонянкина (Цыгвинцова) Стефанида Павловна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
27.10.1906

Жена: Полонянкина Ирина Несторова

Рождение ребёнка
17.09.1908

Сын: Полонянкин Федор Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
17.09.1908

Сын: Полонянкин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.09.1909

Дочь: (Полонянкина) Ироида Федоровна

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
23.02.1912

Дочь: (Полонянкина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
23.07.1913

Дочь: (Полонянкина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Сын: Полонянкин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
05.08.1915

Сын: Полонянкин Матвей Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
23.04.1917

Сын: Полонянкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
24.08.1918

Сын: Полонянкин Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
24.08.1918

Сын: Полонянкин Адриан Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
24.08.1918

Дочь: (Полонянкина) Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
11.10.1919

Сын: Полонянкин Федор Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
11.10.1919

Дочь: (Полонянкина) Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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