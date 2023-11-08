Полонянкин Феодор Евдокимович
Место рождения
Дата рождения08.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Полонянкин Федор Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Сын: Полонянкин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Дочь: (Полонянкина) Ироида Федоровна
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Дочь: (Полонянкина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Дочь: (Полонянкина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Сын: Полонянкин Владимир Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Сын: Полонянкин Матвей Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Сын: Полонянкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Сын: Полонянкин Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Сын: Полонянкин Адриан Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Дочь: (Полонянкина) Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Сын: Полонянкин Федор Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова
Дочь: (Полонянкина) Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Полонянкина Ирина Несторова