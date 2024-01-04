Полонянкина (Цыгвинцова) Стефанида Павловна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Цыгвинцов Павел
Мать: не указана
Сын: Полонянкин Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Сын: Полонянкин Павел Евдокимович
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Дочь: Татаркина Пелагия Евдокимовна
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Сын: Полонянкин Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Сын: Полонянкин Феодор Евдокимович
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Сын: Полонянкин Константин Евдокимович
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Сын: Полонянкин Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Сын: Полонянкин Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Дочь: Кирьянова Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович