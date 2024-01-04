Полонянкина (Цыгвинцова) Стефанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Цыгвинцова) Стефанида Павловна

Место рождения

Паркачево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Цыгвинцов Павел

Мать: не указана

Паркачево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1876

Муж: Полонянкин Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
23.02.1877

Сын: Полонянкин Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1878

Сын: Полонянкин Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1879

Дочь: Татаркина Пелагия Евдокимовна

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1882

Сын: Полонянкин Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1884

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1885

Сын: Полонянкин Феодор Евдокимович

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Полонянкин Константин Евдокимович

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1892

Сын: Полонянкин Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1892

Сын: Полонянкин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Кирьянова Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Полонянкин Евдоким Михайлович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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