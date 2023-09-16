Семеник Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Семеник Григорий Иванович
Мать: Мелания Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.10.1908
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Семеник (Искра) Домника Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1910
Рождение ребёнка
01.11.1912
Рождение ребёнка
25.06.1922
Рождение ребёнка
10.04.1927