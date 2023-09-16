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Семеник Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

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Около 1910 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Семеник Григорий Иванович

Мать: Мелания Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.10.1908

Жена: Семеник (Искра) Домника Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Семеник Влас Федорович

Мать ребёнка: Семеник (Искра) Домника Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семеник (Искра) Домника Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семеник (Искра) Домника Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семеник (Искра) Домника Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семеник (Искра) Домника Ивановна

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