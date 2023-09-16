Семеник (Искра) Домника Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1908
Рождение ребёнка
01.09.1910
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Семеник Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1912
Рождение ребёнка
25.06.1922
Рождение ребёнка
10.04.1927
Работа или профессия
Неизвестно