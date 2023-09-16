Семеник (Искра) Домника Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник (Искра) Домника Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

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Около 1910 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1908

Муж: Семеник Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.09.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Семеник Влас Федорович

Отец ребёнка: Семеник Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
25.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
10.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Федор Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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