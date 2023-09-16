Мелания Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887

Сын: Семеник Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Семеник Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Семеник Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Семеник Григорий Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шарапа (Семеник) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Семеник Григорий Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния

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