Мелания Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Семеник Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Семеник Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Семеник Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шарапа (Семеник) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Семеник Григорий Иванович