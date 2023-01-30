Телегина? (Варюшина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варюшин Николай
Мать: Варюшина Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин? Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телегин? Аркадий
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно