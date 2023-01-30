Телегина? (Варюшина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина? (Варюшина) Анна Николаевна

Место рождения

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варюшин Николай

Мать: Варюшина Арина

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин? Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин? Аркадий

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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