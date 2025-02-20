Телегин? Аркадий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Телегина? (Варюшина) Анна НиколаевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина? (Варюшина) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно