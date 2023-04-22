Гетманов Иван Георгиевич
Место рождениях.Сидоровка, Октябрьский район, Ростовская обл.
Дата рождения15.12.1911
Дата смерти29.02.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1911
х.Сидоровка, Октябрьский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1944
Дочь: Афанасенко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гетманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1947
Дочь: Майорова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Гетманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Шелепо Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Гетманова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
03.12.1953
В фактическом браке состоят с 06.06.1942г.(из св-ва о браке) Регистрация брака: г.Ростов-на-Дону, Орджоникидзевский райЗАГС, св-во:ШК N⁰330351
Смерть
29.02.1980