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Гетманов Иван Георгиевич

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Место рождения

х.Сидоровка, Октябрьский район, Ростовская обл.

Дата рождения

15.12.1911

Дата смерти

29.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1911

Отец: Гетманов Егор(Георгий) Петрович

Мать: Гетманова Мария Нестеровна

х.Сидоровка, Октябрьский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1944

Дочь: Афанасенко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Гетманова Евдокия Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.04.1947

Дочь: Майорова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Гетманова Евдокия Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.02.1949

Дочь: Шелепо Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Гетманова Евдокия Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
03.12.1953

Жена: Гетманова Евдокия Ивановна

В фактическом браке состоят с 06.06.1942г.(из св-ва о браке) Регистрация брака: г.Ростов-на-Дону, Орджоникидзевский райЗАГС, св-во:ШК N⁰330351
Смерть
29.02.1980
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