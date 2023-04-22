Гетманова (Сапегина) Евдокия Ивановна
Место рожденияСело Епифановка, Лево-Россошанский район, Воронежская область
Дата рождения06.03.1919
Дата смерти12.10.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1919
Село Епифановка, Лево-Россошанский район, Воронежская область
Данковский с/совет
Рождение ребёнка
13.09.1944
Дочь: Афанасенко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гетманов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
29.04.1947
Дочь: Майорова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Гетманов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Шелепо Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Гетманов Иван Георгиевич
Бракосочетание
03.12.1953
В фактическом браке состоят с 06.06.1942г.(из св-ва о браке) Регистрация брака: г.Ростов-на-Дону, Орджоникидзевский райЗАГС, св-во:ШК N⁰330351
Смерть
12.10.1989