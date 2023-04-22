Гетманова (Сапегина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманова (Сапегина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Село Епифановка, Лево-Россошанский район, Воронежская область

Дата рождения

06.03.1919

Дата смерти

12.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1919

Отец: Сапегин Иван Ефимович

Мать: Сапегина Ефросиния Ильинична

Село Епифановка, Лево-Россошанский район, Воронежская область
Данковский с/совет
Рождение ребёнка
13.09.1944

Дочь: Афанасенко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гетманов Иван Георгиевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.04.1947

Дочь: Майорова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Гетманов Иван Георгиевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.02.1949

Дочь: Шелепо Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Гетманов Иван Георгиевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
03.12.1953

Муж: Гетманов Иван Георгиевич

В фактическом браке состоят с 06.06.1942г.(из св-ва о браке) Регистрация брака: г.Ростов-на-Дону, Орджоникидзевский райЗАГС, св-во:ШК N⁰330351
Смерть
12.10.1989
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