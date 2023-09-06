Сапегина Ефросиния Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегина Ефросиния Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1919

Дочь: Гетманова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сапегин Иван Ефимович

Село Епифановка, Лево-Россошанский район, Воронежская область
Данковский с/совет
Смерть
Неизвестно
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