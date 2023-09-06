Сапегина Ефросиния Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1919
Дочь: Гетманова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сапегин Иван Ефимович
Село Епифановка, Лево-Россошанский район, Воронежская область
Данковский с/совет
Смерть
Неизвестно