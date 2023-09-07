Гетманов Егор(Георгий) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманов Егор(Георгий) Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1911

Сын: Гетманов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Гетманова Мария Нестеровна

х.Сидоровка, Октябрьский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гетманова Мария Егоровна(Георгиевна)

Мать ребёнка: Гетманова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гетманова Зинаида Егоровна(Георгиевна)

Мать ребёнка: Гетманова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гетманов Владимир Егорович(Георгиевич)

Мать ребёнка: Гетманова Мария Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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