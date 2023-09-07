Гетманов Егор(Георгий) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1911
Мать ребёнка: Гетманова Мария Нестеровна
х.Сидоровка, Октябрьский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гетманова Мария Егоровна(Георгиевна)
Мать ребёнка: Гетманова Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гетманова Зинаида Егоровна(Георгиевна)
Мать ребёнка: Гетманова Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гетманов Владимир Егорович(Георгиевич)
Мать ребёнка: Гетманова Мария Нестеровна
Смерть
Неизвестно