Толстухина Мария Спиридоновна
Место рожденияУльяновская область
Дата рождения1912
Дата смерти15.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстухин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Толстухин Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Толстухин Григорий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Панькин Филипп
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.07.1937
Отец ребёнка: Балаков Григорий Никифорович
Смерть
15.02.1987