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Толстухина Мария Спиридоновна

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Место рождения

Ульяновская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

15.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстухин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балаков Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Толстухин Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Толстухин Григорий

Рождение ребёнка
1934

Сын: Панькин Филипп

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.07.1937

Сын: Балаков Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Балаков Григорий Никифорович

Смерть
15.02.1987

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