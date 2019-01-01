село Монастырский Сунгур, село Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Монастырский Сунгур

Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Канадейская волость
914. Монастырский Сунгур, село бывшее удельное, дворов 130, жителей 1035, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Новоспасский район
30996Монастырский Сунгурсело53°14'с.ш.47°40'в.д.N-38-108

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Новоспасский муниципальный район, Троицкосунгурское сельское поселение
73629480111с Монастырский Сунгурсело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1544Монастырский Сунгур, с. удел.при руч. Сунгуре.6015127403426Церковь православная 1.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Самайкинская волость
393Монастырский Сунгур, село, при родн. Гремячем; н. р.12050235620660
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