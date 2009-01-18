Балаков Юрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1937
Дата смерти18.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1959
Дочь: Алексеева (Балакова) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Радченкова Балакова (Никулина) Нина Антоновна
Рождение ребёнка
10.05.1960
Дочь: Балакова Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Радченкова Балакова (Никулина) Нина Антоновна
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.05.1971
Мать ребёнка: не указана
Хандыга, Томпонский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
18.01.2009