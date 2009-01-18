Балаков Юрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалаков Юрий Григорьевич

Балаков Юрий Григорьевич

avatar

Место рождения

Баяут

Дата рождения

03.07.1937

Дата смерти

18.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937

Отец: Балаков Григорий Никифорович

Мать: Толстухина Мария Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радченкова Балакова (Никулина) Нина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаков Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1959

Дочь: Алексеева (Балакова) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Радченкова Балакова (Никулина) Нина Антоновна

Рождение ребёнка
10.05.1960

Дочь: Балакова Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Радченкова Балакова (Никулина) Нина Антоновна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.05.1971

Сын: Балаков Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Хандыга, Томпонский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
18.01.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.