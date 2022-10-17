Тикунов Антон Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Тикунов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1895
Жена: Тикунова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Тикунова Екатерина
Рождение ребёнка
1898
Сын: Тикунов Григорий Антонович
Мать ребёнка: Тикунова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Тикунова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Тикунова Аграфена Антоновна
Мать ребёнка: Тикунова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Тикунова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Тикунова Екатерина
Смерть
Неизвестно