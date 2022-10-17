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Тикунов Антон Николаевич

Место рождения

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Тикунов Николай

Мать: не указана

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1895

Жена: Тикунова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Тикунов Иван Антонович

Мать ребёнка: Тикунова Екатерина

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Тикунов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Тикунова Екатерина

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Тикунов Егор Антонович

Мать ребёнка: Тикунова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Тикунова Аграфена Антоновна

Мать ребёнка: Тикунова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Тикунова Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Тикунова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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