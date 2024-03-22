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Тикунов Григорий Антонович

Место рождения

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Тикунов Антон Николаевич

Мать: Тикунова Екатерина

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Тикунов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Тикунова Любовь

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Тикунова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Тикунова Любовь

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Тикунова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Тикунова Любовь

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Тикунов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Тикунова Любовь

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Тикунова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Тикунова Любовь

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тикунова Любовь

Смерть
Неизвестно
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