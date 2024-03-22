Тикунов Григорий Антонович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Тикунов Антон Николаевич
Мать: Тикунова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Тикунова Любовь
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Тикунова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Тикунова Любовь
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Тикунова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Тикунова Любовь
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Тикунов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Тикунова Любовь
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Тикунова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Тикунова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тикунова Любовь
Смерть
Неизвестно