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Тикунова Екатерина

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Место рождения

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1895

Муж: Тикунов Антон Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Тикунов Иван Антонович

Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Тикунов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Тикунов Егор Антонович

Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Тикунова Аграфена Антоновна

Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Тикунова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич

Смерть
Неизвестно
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