Тикунова Екатерина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Тикунов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Тикунова Аграфена Антоновна
Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Тикунова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Тикунов Антон Николаевич
Смерть
Неизвестно