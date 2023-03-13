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Медведевъ Василий

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Медведевъ Антонъ

Мать: Медведева Прасковья Денисова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Медведевъ Платонъ

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Медведевъ Семенъ

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Медведевъ Фролъ

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Медведева) Дарья

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Медведева) Катерина

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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