Медведевъ Василий
Место рождения
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Медведевъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Медведевъ Платонъ
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Медведевъ Семенъ
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Медведевъ Фролъ
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Медведева) Дарья
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Медведева) Катерина
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Степанова