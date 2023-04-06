Медведевъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Медведевъ Фаддей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Медведевъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Денисова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Медведевъ Анисимъ
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Денисова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Медведевъ Василий
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Денисова
Бракосочетание
Неизвестно