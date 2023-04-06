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Медведевъ Антонъ

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Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Медведевъ Фаддей

Мать: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Медведевъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Денисова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Медведевъ Анисимъ

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Денисова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Медведевъ Василий

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Денисова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Прасковья Денисова

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