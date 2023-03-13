Медведева Прасковья Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Медведевъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Медведевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Медведевъ Анисимъ
Отец ребёнка: Медведевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Медведевъ Василий
Отец ребёнка: Медведевъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведевъ Антонъ