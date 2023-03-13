Медведева Прасковья Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Прасковья Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Медведевъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Медведевъ Антонъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Медведевъ Анисимъ

Отец ребёнка: Медведевъ Антонъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Медведевъ Василий

Отец ребёнка: Медведевъ Антонъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведевъ Антонъ

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