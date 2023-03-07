Медведевъ Фаддей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведевъ Фаддей

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Место рождения

Умай

Дата рождения

1700

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Медведевъ Архипъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Медведевъ Антонъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Медведевъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Медведевъ Илья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1757
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