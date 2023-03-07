Медведевъ Фаддей
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Медведевъ Архипъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Медведевъ Антонъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Медведевъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Медведевъ Илья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1757