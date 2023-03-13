Медведевъ Архипъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведевъ Архипъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Медведевъ Фаддей

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Антонъ

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Михей Архиповъ

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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