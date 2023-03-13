Медведевъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведевъ Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Медведевъ Фаддей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Пердунова Татьяна

Мать ребёнка: Медведева Орина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Медведева Орина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Медведевъ Петръ

Мать ребёнка: Медведева Орина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Медведевъ Никифоръ

Мать ребёнка: Медведева Орина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Медведевъ Остафей

Мать ребёнка: Медведева Орина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Орина

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