Медведевъ Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Медведевъ Фаддей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Пердунова Татьяна
Мать ребёнка: Медведева Орина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Медведева Орина
Рождение ребёнка
1778
Сын: Медведевъ Петръ
Мать ребёнка: Медведева Орина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Медведевъ Никифоръ
Мать ребёнка: Медведева Орина
Рождение ребёнка
1786
Сын: Медведевъ Остафей
Мать ребёнка: Медведева Орина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Орина