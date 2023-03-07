Медведева (Кулагина) Орина
Место рождения
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Кулагинъ Михаилъ
Мать: Кулагина Марья Сидорова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Пердунова Татьяна
Отец ребёнка: Медведевъ Илья
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Медведевъ Илья
Рождение ребёнка
1778
Сын: Медведевъ Петръ
Отец ребёнка: Медведевъ Илья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Медведевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Медведевъ Илья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Медведевъ Остафей
Отец ребёнка: Медведевъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведевъ Илья