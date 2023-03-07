Медведева (Кулагина) Орина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Кулагина) Орина

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Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кулагинъ Михаилъ

Мать: Кулагина Марья Сидорова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Пердунова Татьяна

Отец ребёнка: Медведевъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Медведевъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Медведевъ Петръ

Отец ребёнка: Медведевъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Медведевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Медведевъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Медведевъ Остафей

Отец ребёнка: Медведевъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведевъ Илья

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