Медведева Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Прасковья Степанова

Медведева Прасковья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведевъ Василий

Рождение ребёнка
1777

Сын: Медведевъ Платонъ

Отец ребёнка: Медведевъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Медведевъ Семенъ

Отец ребёнка: Медведевъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Медведевъ Фролъ

Отец ребёнка: Медведевъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Медведева) Дарья

Отец ребёнка: Медведевъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Медведева) Катерина

Отец ребёнка: Медведевъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.