Медведева Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведевъ Василий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Медведевъ Платонъ
Отец ребёнка: Медведевъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Медведевъ Семенъ
Отец ребёнка: Медведевъ Василий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Медведевъ Фролъ
Отец ребёнка: Медведевъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Медведева) Дарья
Отец ребёнка: Медведевъ Василий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Медведева) Катерина
Отец ребёнка: Медведевъ Василий