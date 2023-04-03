Прядкин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрядкин Пётр

Прядкин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1857

Отец: Прядкин Финоген

Мать: Татиана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close