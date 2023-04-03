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Прядкин Пётр
Прядкин Пётр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Прядкин Финоген
1837 г.р.
Мать
Татиана
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1857
Отец:
Прядкин Финоген
Мать:
Татиана
Смерть
Неизвестно
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