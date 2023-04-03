Татиана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Прядкин Пётр
Отец ребёнка: Прядкин Финоген
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Прядкин Финоген
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Прядкин Егор
Отец ребёнка: Прядкин Финоген
Рождение ребёнка
20.03.1869
Сын: Прядкин Василий
Отец ребёнка: Прядкин Финоген
ГАКК
Рождение ребёнка
13.12.1870
Сын: Прядкин Павел
Отец ребёнка: Прядкин Финоген
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прядкин Финоген
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно