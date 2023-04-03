Татиана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татиана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Прядкин Пётр

Отец ребёнка: Прядкин Финоген

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Прядкин Финоген

Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Прядкин Егор

Отец ребёнка: Прядкин Финоген

Рождение ребёнка
20.03.1869

Сын: Прядкин Василий

Отец ребёнка: Прядкин Финоген

ГАКК
Рождение ребёнка
13.12.1870

Сын: Прядкин Павел

Отец ребёнка: Прядкин Финоген

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прядкин Финоген

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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